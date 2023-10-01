Заря уже за стартовые 2 минуты создала две возможности, но забить не удалось. Черноморец ответил выпадом Вакулы – Турбаевский потянул. До перерыва игра была достаточно равной, а моменты были как у Зари, так и у Черноморца.

Заря не смогла дожать Черноморец – динамовец едва не вырвал победу для участника еврокубков

Старт второго тайма получился не таким насыщенным, а Заря постепенно перехватила инициативу. Два момента имел Яцик, но сначала пробил в перекладину со штрафного, а затем не смог переиграть вратаря при выходе один на один – мяч прокатился мимо стойки. Луганчане организовали навал на ворота Варакуты, но голов в матче так и не забили.