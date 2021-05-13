"Несмотря на мою милую внешность, мне предлагали сниматься в порно. Где я и где порно? Возможно, это я таких порноактрис видела, но это совсем не мой типаж. Предлагали сниматься за большие деньги в США. Если я там находилась бы месяц, мне заплатили бы около 350 тысяч долларов.

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Мне написала девушка в Instagram, которая является кастинг-менеджером, дальше связали с менеджером, у которого вообще был российский номер. Я так понимаю, что больше российских девочек отправляют на все это. Прилетаешь, у тебя есть машина, питание, вилла. Но ты, будь любезна, побатрач", – призналась Савина в интервью ОтДушиВДушу.

К слову, Дарья работает ведущей программы "Футбольный формат" и является амбасадором Металлиста 1925. В начале 2021-го Савина сообщила, что они с Валерием Бондарем женятся.

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