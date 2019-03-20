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Невеш: Украина – замечательная сборная, которая хорошо отыграла в Лиге наций

20:13 59 Читати українською
Невеш: Украина – замечательная сборная, которая хорошо отыграла в Лиге наций
Рубен Невеш / соцсети

Хавбек сборной Португалии Рубен Невеш поделился ожиданиями от матча 1 тура отбора Евро-2020 против Украины.

"Украина — отличная сборная, хорошо отыгравшая в Лиге наций. Но у нас сильная команда и мы можем победить кого угодно. Новый цикл для нас начинается с целью побеждать в каждой игре", – цитирует Невеша официальный сайт Федерации футбола Португалии.

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Матч Португалия – Украина состоится 22 марта в 21:45 по киевскому времени на лиссабонском стадионе Да Луж.

Теги
Португалия Португалия Украина Украина Евро-2020 Рубен Невеш Рубен Невеш
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