Невеш: Украина – замечательная сборная, которая хорошо отыграла в Лиге наций

Хавбек сборной Португалии Рубен Невеш поделился ожиданиями от матча 1 тура отбора Евро-2020 против Украины.

"Украина — отличная сборная, хорошо отыгравшая в Лиге наций. Но у нас сильная команда и мы можем победить кого угодно. Новый цикл для нас начинается с целью побеждать в каждой игре", – цитирует Невеша официальный сайт Федерации футбола Португалии.

Португалия – Украина: Гедеш может пропустить матч

Матч Португалия – Украина состоится 22 марта в 21:45 по киевскому времени на лиссабонском стадионе Да Луж.