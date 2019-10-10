Невеш предостерег португальцев от недооценки сборной Люксембурга

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш рассказал о подготовке национальной команды к матчам квалификации к Евро-2020 против Люксембурга и Украины.

"Мы полностью сосредоточены на первом матче против Люксембурга. Нас ждет команда, которая готова преподнести сюрприз.

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Они хорошо организованы. Многие заблуждаются, полагая, что сборную Португалии ждет легкая прогулка в этой встрече. Нам рано думать об игре с Украиной", – цитирует хавбека со ссылкой на португальские СМИ Команда №1.

Отметим, что подопечные Фернанду Сантуша сыграют против люксембуржцев в пятницу, 11 октября. Начало поединка в 21:45. Параллельно сборная Украины сыграет против литовцев в Харькове. В свою очередь поединок Украина – Португалия состоится в понедельник, 14 октября, в Киеве.

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