Лестер разгромил Лидс в матче 7-го тура АПЛ, а главным действующим лицом в очередной раз стал Джейми Варди. Смотрите видео голов и обзор матча Лидс – Лестер.

Лестер вышел вперед уже на 2 минуте, когда после блестящей контратаки Варди обыграл голкипера и выкатил Барнсу на пустые ворота. До перерыва Тилеманс удвоил преимущество "лис". Лидс в начале второй половины сократил отставание, однако Варди забил свой очередной гол, а точку поставил поставил Тилеманс с пенальти.

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Таким образом, Лестер набрал 15 очков и поднялся на 2 место, Лидс с 10 пунктами остался двенадцатым.