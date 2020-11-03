Невероятный Варди в видеообзоре матча Лидс – Лестер – 1:4
10:30 - Читати українською
Лестер разгромил Лидс в матче 7-го тура АПЛ, а главным действующим лицом в очередной раз стал Джейми Варди. Смотрите видео голов и обзор матча Лидс – Лестер.
завершено
Харви Барнс 3’
Юри Тилеманс 21’
Джейми Варди 76’
Юри Тилеманс 90+2’
3’ Харви Барнс
21’ Юри Тилеманс
76’ Джейми Варди
90+2’ Юри Тилеманс
Лестер вышел вперед уже на 2 минуте, когда после блестящей контратаки Варди обыграл голкипера и выкатил Барнсу на пустые ворота. До перерыва Тилеманс удвоил преимущество "лис". Лидс в начале второй половины сократил отставание, однако Варди забил свой очередной гол, а точку поставил поставил Тилеманс с пенальти.
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Таким образом, Лестер набрал 15 очков и поднялся на 2 место, Лидс с 10 пунктами остался двенадцатым.
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