Матч Рода – Алмере Сити начался по графику. Но на 67-й минуте при счете 0:0 главный арбитр поединка вынужден был остановить игру из-за сильного снегопада, который начался во время встречи.

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Поле на стадионе в Керкраде стало настолько белым, что не было видно даже линий. Все усилия привести газон в порядок результата не дали. В конце концов, после вынужденной паузы игра так и не возобновилась, а судьба поединка будет определена позже.

Заметим, обе команды находятся в зоне плей-офф за путевку в Эредивизи. Алмере Сити идет третьим и претендует на второе место, дающее прямой выход в элиту, а Рода находится на 8-й позиции.

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