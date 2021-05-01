Украинские футболисты часто радуют болельщиков не только искусной игрой.

Поединок 24-го тура Первой лиги между ВПК-Агро и Кременем уже вошел в историю. Именно после разгромного поражения кременчугской команды (0:3), которая стала третьей подряд, в отставку подал главный тренер Алексей Годин.

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В конце концов, такой проигрыш не выглядит странным, если обратить внимание на "мастерство" игроков Кремня во втором тайме. Сначала форвард гостей Денис Белоусов невероятным образом не сумел переправить мяч в сетку с линии ворот. А потом Дмитрий Семенов и Андрей Олейник на двоих организовали курьезный автогол.

Как следствие, Кремень с 20-ю пунктами находится на четырнадцатой строчке турнирной таблицы Первой лиги и рискует понизиться в классе.

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