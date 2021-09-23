Как известно, накануне в 1/16 финала Кубка английской Вест Хэм на выезде минимально одолел Манчестер Юнайтед (1:0), реабилитировавшись за поражение от подопечных Сульшера в прошлом туре АПЛ, и прошел в следующий раунд соревнований.

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Украинский легионер Андрей Ярмоленко вышел на поле с первых минут и провел на поле весь поединок. Наш полузащитник в конце матча мог решать судьбу поединка (лондонцы забили еще на 9-й минуте усилиями Лансини), однако сконфузился. Получив навесную передачу в штрафную, Андрей обошел голкипера и пробил с довольно выгодной позиции. Мяч после его выстрела попал в штангу и вылетел в поле.

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