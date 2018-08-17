Зенит – Динамо Минск – 8:1 – видео голов и обзор матча

Зенит совершил фантастический камбэк в противостоянии против минского Динамо. Смотрите видео голов и обзор матча.

Зенит в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы уступил минскому Динамо со счетом 0:4. Во втором матче клуб из Санкт-Петербурга необходимо было повторить подвиг Барселоны в матчах с ПСЖ.

В основное время "сине-бело-голубые" несмотря на удаление Леандро Паредеса смогли повторить результат белорусов в первом матче и перевести игру в экстратаймы. Тогда клуб из Минска один гол отыграл и, казалось бы, решил вопрос участника плей-офф. Но во втором овертайме россияне добили соперника и победили со счетом 8:1, даже превзойдя "блаугранас" сезона 2016/2017.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответный матч

Зенит – Динамо Минск – 8:1 (4:0 – основное время)

Голы: Паредес, 22 Нобоа, 67, Дзюба, 75, 79, 115, Дриусси, 109, Мак, 120+1 (пен.), 120+3