Бременский Вердер в фантастическом стиле вырвал победу в Дортмунде, уступая 0:2. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм прошел почти без моментов, но за несколько секунд до свистка на перерыв "шмели" забили. Юлиан Брандт ударом из-за пределов штрафной вывел Дортмунд вперед.

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На 77-й минуте Боруссия отличилась во второй раз. Дальний удар снова стал результативным – автором забитого мяча стал Геррейро. Казалось, победа в кармане хозяев, но подопечные Терзича умудрились растерять это преимущество.

На 89-й Вердер сократил отставание, воспользовавшись неудачными действиями голкипера и защитников. Уже в компенсированное время Шмидт точно пробил головой и сравнял счет. Вердер в эйфории, но это еще было не все. Последняя атака бременцев шокировала Дортмунд – Берк на 90+5-й минуте с острого угла прошил Кобеля.

2:3 после 2:0 на 89-й минуте. Невероятная развязка на Сигнал Идуна Парк подарила "музыкантам" первую победу в сезоне после двух ничьих. У Вердера 5 очков, у Борусии – 6. Команды разместились в середине турнирной таблицы.