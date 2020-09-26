Брайтон вышел вперед в первом тайме благодаря повторению комбинации Лампти – Мопе из матча против Ньюкасла: первый зарабатывает пенальти, а второй его хладнокровно выполняет. Однако, Манчестер Юнайтед сравнял счет еще до перерыва, Данк срезал мяч в собственные ворота.

Брайтон – Манчестер Юнайтед: арбитр назначил пенальти после финального свистка – уникальная развязка благодаря VAR

Вторую половину "красные дьяволы" начали неплохо, однако гол Рашфорда отменили из-за офсайда. Через 4 минуты Маркус отметился и в этот раз все было легально. Брайтон выглядел лучше (о чем свидетельствует 5 попаданий в каркас ворот) и сравнял счет на последних минутах.

Однако, Манчестер Юнайтед невероятно повезло: после удара Магуайра мяч попал в руку Мопе в штрафной. Арбитр пересмотрел эпизод несмотря на финальный свисток и назначил пенальти, который реализовал Бруну.

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