Невероятное празднование юношеской сборной Украины выхода в финал чемпионата мира – эмоциональное видео

Юношеская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира среди сборных до 20 лет.

Подопечные Александр Петракова в полуфинальном матче обыграли сверстников из Италии благодаря единственному голу Сергея Булецы и вышли в финал турнира.

Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019

После победы игроки и тренеры юношеской сборной Украины устроили невероятно эмоциональное празднование в раздевалке. Это просто нужно увидеть.

Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола и обзор матча

К слову, в финале чемпионата мира-2019 U-20 "желто-синие" встретятся с победителем пары Эквадор – Южная Корея. Поединок состоится 15 июня, начало матча – в 19:00.