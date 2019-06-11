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Невероятное празднование юношеской сборной Украины выхода в финал чемпионата мира – эмоциональное видео

22:17 308 Читати українською
Невероятное празднование юношеской сборной Украины выхода в финал чемпионата мира – эмоциональное видео
Сборная Украины U-20 / FIFA

Юношеская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира среди сборных до 20 лет.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

Подопечные Александр Петракова в полуфинальном матче обыграли сверстников из Италии благодаря единственному голу Сергея Булецы и вышли в финал турнира.

Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019

После победы игроки и тренеры юношеской сборной Украины устроили невероятно эмоциональное празднование в раздевалке. Это просто нужно увидеть.

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К слову, в финале чемпионата мира-2019 U-20 "желто-синие" встретятся с победителем пары Эквадор – Южная Корея. Поединок состоится 15 июня, начало матча – в 19:00.

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