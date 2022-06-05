"Мы хорошо осведомлены о ситуации, в которой сейчас находится Украина. Пожалуй, невероятно сложно оказаться на их месте. Футбол может казаться немного незначительным в такие времена и моменты. И очень трудно объяснить, что важна игра, когда происходят такие ужасные события.

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Следует отдать должное игрокам сборной Украины за то, как они справляются с этим. То, как Зинченко справился со всем этим в СМИ (Александр с первых дней публично поддерживает ВСУ и Украину и рассказывает миру правду об ужасных действиях россиян – прим .), – это настоящая честь для него. Он показал, каким выдающимся человеком является.

Наша команда мечтает о выходе на чемпионат мира. Мы оказались в ситуации, когда нас отделяет только одна игра. Сосредоточимся исключительно на этом", – цитирует Дэвиса сайт Ассоциации футбола Уэльса .

Напомним, сборные Украины и Уэльса разыграют последнюю европейскую путевку на ЧМ-2022 уже сегодня, 5 мая. Стартовый свисток матча раздастся в 19:00.