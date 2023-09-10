"Впечатляющая игра": Шевченко поздравил сборную Украины с ничьей против Англии
Бывший наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко высоко оценил игру национальной команды с Англией (1:1) в отборе на Евро-2024.
"Поздравляю команду сборной Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и впечатляющей игрой.
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Невероятная концентрация и командная самоотдача! Спасибо всем болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе! Болеем за наших", – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Instagram.
К слову, экс-тренер "сине-желтых" лично поддержал сборную Украины на стадионе во Вроцлаве, работая телеэкспертом.
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