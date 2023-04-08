Бавария дожала Фрайбург в 27-м туре Бундеслиги. Смотрите видео гола и обзор матча.

Бавария обладала большим преимуществом, но собственная неточность и Марк Флеккен держали нули на табло. Под занавес тайма свой супермомент упустил и Фрайбург. Дэвис безалаберно оставил Доана, который с нескольких метров попал в штангу.

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Судьбу встречи решил шедевр де Лигта на 51-й минуте. Центрбек Баварии решился бить с 27-28 метров и роскошно закрутил в девятку. Карнавал расточительности продолжался до финального свистка, зафиксировавшего победу команды Тухеля.