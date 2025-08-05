Испанское издание AS сделало невероятную ошибку. Оно поместило Люка де Йонга в список игроков Севильи уже через несколько часов после того, как 34-летний форвард был представлен в качестве усиления для Порту.

Порту "спрятал" трансфер Де Йонга от СМИ – клуб запланировал медосмотр как подкрепление для гандбольной команды

Как оказалось, это была запланированная публикация в социальных сетях, о которой забыли, но которая всплыла на поверхность из-за стремительного изменения ситуации на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что "драконы" провели целую спецоперацию, чтобы скрыть трансфер де Йонга от общественности. Чтобы исключить любой риск утечек, Порту зарегистрировал игрока на медицинское обследование в качестве усиления гандбольной команды.