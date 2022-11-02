22-летняя украинка вчера прибыла в Варшаву, посетила занятия футболистов и встретилась с Дарио Срной, подарившим ей оранжево-черную футболку Михаила Мудрика.

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В комментарии клубной пресс-службе Даяна призналась, что безумие от футбола и давно хотела попасть на поединок, а также рассказала о своей любви к Шахтеру.

"Не знаю как описать эмоции, потому что это для меня будет впервые. Очень жду матч, безумно буду болеть за ребят. Наверное, это будут одни из самых крутых эмоций, которые я когда-то испытывала. Мне всегда нравился Шахтер. Очень перспективные игроки в этой команде. Искренне болею за эту команду уже, пожалуй, год.

Ожидаю, наверное, только крутые эмоции. Мне кажется, неважно – победа или проигрыш. Главное, чтобы ребята отдавались полностью и сами получали кайф. Если ребята будут очень хорошо работать, уверена, победа будет за нами.

Мне подарили футболку Мудрика. Очень приятно. Побывать на таком стадионе на тренировке не у всех бывает возможность. Поэтому я очень благодарна. Готова с радостью пригласить каждого к себе на турниры. Думаю, это не в последний раз, когда я нахожусь на стадионе", – резюмировала Ястремская.

«Мне всегда нравился «Шахтер»



Украинская теннисистка Даяна Ястремская посетила тренировку «Шахтера» в преддверии матча Лиги чемпионов и рассказала, как давно болеет за команду. # Шахтар #Украина pic.twitter.com/qtwYI25UUV — ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК (@FCShakhtar) 2 ноября 2022 г.

Напомним, встреча украинской и германской команд состоится сегодня в 19:45. Команду Йовичевича устроит только победа для выхода в плей-офф Лиги чемпионов.