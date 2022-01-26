"Уже в марте команду ждет плей-офф квалификации чемпионата мира. У иностранного тренера будет очень мало времени, чтобы познакомиться с командой. У меня был аналогичный опыт в 2006 году, поэтому я точно знаю, о чем говорю. Я общался с футболистами, встречался с ними в иностранных клубах, анализировал игру команды, но начало квалификации на Евро было неудачным.

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В ситуации, когда мартовский матч с Россией крайне важен, и, надеюсь, через 5 дней после этого будет второй плей-офф, было бы ошибкой взять на работу иностранца. Я понимаю, что в Польше выбор ограничен, но неужели в такой большой стране нет тренера, который мог бы возглавить команду на два матча в марте?

Когда я покинул сборную Польши в 2009 году, я утверждал, что Ян Урбан должен возглавить команду, потому что он уже был готов к этой задаче. После стольких лет он еще лучше подготовлен к этому.

Андрей Шевченко? Он был отличным футболистом, как и мой соотечественник Марко ван Бастен, также работавший тренером национальной сборной Нидерландов. Но это не значит, что он бы смог работать тренером другой сборной. Особенно в такую ​​тяжелую минуту, когда времени совсем не хватает и у него нет никаких знаний о специфике команды.

Каждый иностранный тренер в такой момент – это огромный риск, который становится еще больше, если у этого тренера нет большого опыта. Такие решения, возможно, могут быть приняты после плей-офф, когда у нового тренера будет больше времени", – цитирует Беенхаккера Przeglad Sportowy.

Нового тренера "Кадры" объявят 31 января. Претендентов трое – украинец Андрей Шевченко и поляки Адам Навалка с Яном Урбаном.

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