Товарищеские матчи

Сабах – Бешикташ – 3:3

Голы: Кащук, 3, 5, Волков, 70 – Мераш, 24, 45, Тосун, 63, (пен.)

Сабах и Бешикташ встретились в товарищеской игре. Дебют игры был за азербайджанской командой, в котором сверкал ее главный бриллиант – Алексей Кащук. Украинец открыл счет уже на 3 минуте, прорвавшись правым флангом в штрафную и пробив с линии штрафной – голкипер не справился с выстрелом в ближний угол.

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А уже на 5-й минуте украинец оформил дубль. К этому привел обычный вброс из аута – мяч дошел до Кащука (который сместился ближе к центру с правого фланга), Алексей ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Такой холодный душ шокировал Бешикташ, но турки на 24 минуте отыграли один мяч – Мераш получил заброс и перебросил голкипера, который не успел вернуться на ворота.

Сабах мог увеличить отрыв, поскольку заработал право на пробитие пенальти. Впрочем, Микельс не переиграл с отметки вратаря. А Мераш перед перерывом сравнял счет. Во втором тайме Бешикташ смог наконец повести в счете – Тосун забил с пенальти. Но игра завершилась ничьей – Волков на 70 минуте забил решающий гол в игре.

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