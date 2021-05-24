Хет-триков в Лиге чемпионов случалось немало. Но иногда форварды успевали трижды оставить автограф в воротах соперника за крайне малый промежуток времени. Давайте вспомним, кто может похвастаться самыми быстрыми хет-триками в самом престижном клубном турнире.

В течение истории Лиги чемпионов 6 футболистов смогли оформить хет-трик в промежутке до 15 минут. Большинство из них являются звездами мирового уровня, хотя свое место в списке завоевал и игрок, который прославился благодаря выступлениям в УПЛ.

Футбол вкуснее с Pepsi и Lay's! Смотри топовые матчи Лиги чемпионов и болей за своих фаворитов с футбольным боксом от Pepsi и Lay's – вкусные чипсы в сочетании с освежающим напитком идеально подойдут к футболу.

Бафетимби Гомис, Динамо Загреб – Лион – 1:7, 7 декабря 2011

В первом тайме загребцы несмотря на удаление сумели открыть счет. Но похоже на то, что только взбудоражили зверя. Еще до перерыва Гомис сравнял счет, а как только команды вернулись на поле из раздевалок, разочаровал голкипера хозяев еще дважды.

Так француз за 8 игровых минут оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. До конца матча он довел дело до покера, а его команда праздновала невероятную разгромную победу. Впоследствии этот матч будут подозревать как "договорной".

Майк Ньюэлл, Блэкберн – Русенборг – 4:1, 6 декабря 1995

Первый самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов принадлежит английскому форварду Майку Ньюэллу. Разгром норвежцев начал легендарный Ширрер, но гости отыгрались на 30-й минуте.

Следующие 9 минут были звездным часом Ньюэлла, который еще до перерыва хет-триком убил всю интригу в матче и вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.

Рахим Стерлинг, Манчестер Сити – Аталанта – 5:1, 22 октября 2019

История с украинским привкусом. Счет в матче точным ударом с пенальти открыл Руслан Малиновский. Но сразу после этого подопечные Гасперини "посыпались", позволив "горожанам" разворачивать атаки и много раз праздновать взятие ворот.

И если после перерыва шансы у Аталанты еще были, то хет-трик Стерлинга за 11 минут буквально уничтожил надежды даже на менее позорный счет. Кстати, это единственный "идеальный" хет-трик в Лиге чемпионов – Рахим забил правой, левой и головой.

Криштиану Роналду, Реал – Мальме – 8:0, 8 декабря 2015

Жаждущий побед Роналду не давал себе расслабиться даже в матче против соперника, который на порядок ниже классом. Судьба оценила старания португальца и позволила оформить очередное достижение.

Для того, чтобы превзойти показатель Стерлинга, Криштиану не хватило каких-то 2 секунд. Впрочем, в топ-5 самых быстрых хет-триков Лиги чемпионов CR7 будет входить еще долго. Это единственное достижение португальца, где рядом нет Лионеля Месси.

Роберт Левандовски, Црвена Звезда – Бавария – 0:6, 26 ноября 2019

Левандовски – голевая машина, которая готова дойти до любого снайперского достижения. Звездный поляк успел вписать свое имя в множество рекордных списков и статистических рекордов. Не стали исключением и самые быстрые хет-трики в ЛЧ.

Как и Гомис, Левандовски оформил покер, на который ему хватило 15 минут. Три гола он забил в промежутке 12 минут, что позволило ему замыкать топ-5 этого фантастического рейтинга бомбардиров Лиги чемпионов.

Луис Адриано, БАТЭ – Шахтер – 0:7, 21 октября 2014

Не обошлось в этом рекордном рейтинге и без следа УПЛ. Донецкий Шахтер показал Динамо мастер-класс, как надо "убивать" БАТЭ, а бразилец Луис Адриано еще до перерыва выдал невероятную голевую феерию.

Хет-трик форвард "горняков" оформил за 12 минут. В конце матча он расписался в воротах БАТЭ в четвертый раз, открыв награду "покер" в своем карьерном достижении.

Устрой дома действительно футбольную атмосферу. Включай Лигу Чемпионов, доставай символику любимых клубов и заказывай бокс от Pepsi и Lay's, чтобы болелось вкуснее!