Футбольную историю пишут бомбардиры. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает наиболее результативных исполнителей, которые сумели войти в историю Евро.

Установить рекорд – мечта каждого бомбардира. Это достижение, которое навсегда станет доказательством высокого мастерства и сверхчеловеческой настойчивости. История Евро имеет своих героев, которые набиралсь сил от отчаяния голкиперов соперника.

Криштиану Роналду, Португалия (11 голов, играет на Евро-2020)

Дубль в ворота сборной Венгрии позволил Криштиану единолично возглавить рейтинг. Кроме того, на текущем чемпионате Европы португалец сыграет еще минимум 2 матча, поэтому вполне возможно, что новый рекорд будет иметь еще более выстокий показатель.

Свою историю на Евро Криштиану начал в далеком 2004 году, когда его команда пробилась в финал турнира, но в решающем матче минимально уступила сенсационной Греции.

Впрочем, в 2016-м Криштиану таки поднимет над головой заветный кубок, а впоследствии станет лучшим бомбардиром в истории турнира.

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Мишель Платини, Франция (9 голов)

Легендарный француз долго возглавлял рейтинг, пока Криштиану не сумел бросить ему вызов.

Свой последний гол Платини забил в финале домашнего Евро-1984 против сборной Испании. Таким образом, форварду удалось установить рекорд турнира, который продержался долгих 37 лет.

Алан Ширер, Англия (7 голов)

Таранный английский форвард на протяжении карьеры сумел покорить многие вершины и стать лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги.

Но для его сборной континентальное первенство всегда было турниром, на котором фортуна отворачивалась от "львов". До показателя Платини Алану не хватило всего двух голов, но в истории турнира англичанин останется навсегда.

Антуан Гризманн, Франция (6 голов, играет на Евро-2020)

30-летний Гризманн теоретически может принять участие на следующем Евро, но вряд ли нападающий будет откладывать свои бомбардирские дела на такой большой срок.

1 гол уравняет его с Ширером, а 3 – со звездным соотечественником. Впрочем, забить не так легко – в групповом этапе чемпионов мира ждут еще матчи с Португалией и прочной Венгрией. Поэтому Антуану придется изрядно постараться, чтобы подняться в голевом рейтинге Евро.

Также по 6 голов имеют игроки, которые уже не сыграют на Евро: Златан Ибрагимович (Швеция), Патрик Клюйверт (Нидерланды), Нуну Гомеш (Португалия), Рууд ван Нистелрой (Нидерланды), Уэйн Руни (Англия).