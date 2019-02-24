toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Неудачный дебют Василия Кравца за Леганес в Примере против Валенсии – видео голов и обзор матча

17:56 30 Читати українською
Неудачный дебют Василия Кравца за Леганес в Примере против Валенсии – видео голов и обзор матча
Неудачный дебют Василия Кравца за Леганес против Валенсии – видео голов и обзор матча / твиттер Леганеса

Леганес и Валенсия разошлись миром в матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и интересных моментов поединка.

Испания. Примера, 25 тур

Леганес – Валенсия – 1:1

Голы: Брейтвейт, 89 – Кондогбиа, 22

Леганес спас ничью против Валенсии – Кравец плохо дебютировал в Примере, став антигероем своей команды

Василий Кравец впервые вышел в старте "пепинерос" в матче Ла Лиги. Однако, дебют украинца вышел неудачным: на 21-й минуте защитник "привез" штрафной, после розыгрыша которого Валенсия открыла счет.

Под занавес поединка Леганес сумел вырвать ничью усилиями Брейтвейта. Кравца к тому времени на поле уже не было – воспитанника Карпат на 65-й минуте сменил Эль-Жар.

Источник: MEGOGO
Испания25 турМунисипаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Валенсия: Воскресенье 24 февраля 2019

Леганес
Матч окончен
1 : 1
Валенсия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Украинцы за рубежом Леганес Леганес Леганес - Валенсия Василий Кравец Василий Кравец Валенсия Валенсия Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
23
мин
Фиорентина
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук