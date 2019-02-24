Неудачный дебют Василия Кравца за Леганес в Примере против Валенсии – видео голов и обзор матча

Неудачный дебют Василия Кравца за Леганес против Валенсии – видео голов и обзор матча / твиттер Леганеса

Леганес и Валенсия разошлись миром в матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и интересных моментов поединка.

Испания. Примера, 25 тур

Леганес – Валенсия – 1:1

Голы: Брейтвейт, 89 – Кондогбиа, 22

Леганес спас ничью против Валенсии – Кравец плохо дебютировал в Примере, став антигероем своей команды

Василий Кравец впервые вышел в старте "пепинерос" в матче Ла Лиги. Однако, дебют украинца вышел неудачным: на 21-й минуте защитник "привез" штрафной, после розыгрыша которого Валенсия открыла счет.

Под занавес поединка Леганес сумел вырвать ничью усилиями Брейтвейта. Кравца к тому времени на поле уже не было – воспитанника Карпат на 65-й минуте сменил Эль-Жар.