Томас Тухель не смог начать тренерскую работу в Челси с победы в матче 20-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча Челси – Вулверхэмптон.

Первый тайм невозможно записать обеим командам в актив, ведь на двух удалось создать лишь один момент – удар головой в исполнении Дендонкера выше ворот. После перерыва классный момент упустил Чилвел, который пробил над воротами, а Нету немного перестарался, когда пытался перебросить Менди.

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Таким образом, Челси с 30 очками остался восьмым, а Вулверхэмптон с 23 пунктами расположился на 13 месте.