Неудачное возвращение Миколенко в видеообзоре матча Ливерпуль – Эвертон – 2:1
Читати українською
Ливерпуль победил Эвертон в мерсисайдском дерби. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
10’ Райан Гравенберх
29’ Уго Экитике
Ливерпуль до перерыва добыл комфортное преимущество благодаря действиям Гравенберха. Нидерландец забил сам эффектным ударом с лета, а затем ассистировал Экитике. Оба гола пришли с левого края Миколенко, вернувшегося после травмы.
Миколенко проиграл дерби с Ливерпулем – Виталий старался, но частично провинился в двух голах
Эвертон пытался отыграться и даже отквитал один мяч усилиями Гуйе. Впрочем, "ирискам" все же пришлось мириться с поражением, а Ливерпуль набирает максимальные 15 очков в 5 турах АПЛ.
