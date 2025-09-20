Ливерпуль до перерыва добыл комфортное преимущество благодаря действиям Гравенберха. Нидерландец забил сам эффектным ударом с лета, а затем ассистировал Экитике. Оба гола пришли с левого края Миколенко, вернувшегося после травмы.

Миколенко проиграл дерби с Ливерпулем – Виталий старался, но частично провинился в двух голах

Эвертон пытался отыграться и даже отквитал один мяч усилиями Гуйе. Впрочем, "ирискам" все же пришлось мириться с поражением, а Ливерпуль набирает максимальные 15 очков в 5 турах АПЛ.