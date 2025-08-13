Унион Сент-Жилуаз подписал экс-вингера Зари Гильерме Смита, сообщает пресс-служба клуба.

Заря официально отпустила легионера в Европу

Судьба 22-летнего бразильца сложилась довольно причудливо. В 2021 году тогда еще 18-летний Смит перебрался из Ботафого в луганский клуб, но основы фактически не нюхал – единственный матч провел в Кубке Украины. После начала полномасштабной войны он перебрался в молодежную Брагу, где тоже не заиграл, а в 2023-м вернулся в Зарю.

И после возвращения шансов было мало: в кризисный период команды Юрия Коваля он вышел на поле лишь раз – в марте 2024 года против Динамо, когда большинство основы бойкотировала матч.

Летом 2024-го он отправился в эстонский Нымме Калью, и именно там карьера сдвинулась с мертвой точки. За год в чемпионате Эстонии бразилец забил 12 мячей и отдал 12 ассистов, чем привлек внимание Униона Сент-Жилуаз. Этим летом действующий чемпион Бельгии выкупил контракт футболиста у вице-чемпиона Эстонии.

