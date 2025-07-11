Черноморец был вынужден скорректировать подготовку к новому сезону – команда провела лишь один из трех запланированных спаррингов на западе Украины.

Ракицкий принял окончательное решение относительно выступлений за Черноморец в Первой лиге

Как сообщает Sport.ua, одесситы должны были провести матчи с Пробоем, тернопольской Нивой и Рухом. Однако из соображений экономии руководство клуба решило ограничиться лишь одной встречей – 9 июля в Винниках Черноморец уступил Руху со счетом 0:1. Контрольные матчи против дебютанта Первой лиги и тернопольчан были отменены.

Напомним, до этого Черноморец провел несколько контрольных поединков на клубной базе в Совиньоне – победил винницкую Ниву (3:0), дважды Реал Фарму (4:0 и 3:1), а также уступил Ингульцу (1:3).

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії