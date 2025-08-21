Наполи начал переговоры с Манчестер Юнайтед относительно подписания нападающего Расмуса Хёйлунда. Итальянский клуб ищет замену травмированному Ромелу Лукаку и рассматривает датского форварда как главный вариант, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, представители 22-летнего нападающего уже провели положительные встречи с руководством Наполи. Хёйлунд готов вернуться в Серию А, но выставил ряд условий – в частности гарантии, что речь идет не только о краткосрочной аренде, а о долгосрочном будущем в клубе.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед открыт к аренде за 5–6 миллионов евро с правом выкупа в диапазоне 35–40 миллионов евро. Помимо Наполи, интерес к нападающему проявляет и Милан.

Хейлунд присоединился к Манчестер Юнайтед в 2023 году из Аталанты, подписав контракт до 2028-го с опцией продления. Однако в прошлом сезоне он забил лишь 10 голов в 52 матчах, чем вызвал сомнения в своей способности остаться на Олд Траффорд.

