Андре Онана получил травму задней поверхности бедра, сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт. На восстановление 29-летнего камерунца уйдет от 6 до 8 недель, поэтому он будет вынужден пропустить всю предсезонную подготовку. Есть риск, что МЮ останется без основного вратаря и на стартовые туры АПЛ (первый – 17 августа против Арсенала).

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Онана защищает цвета манкунианцев с июля 2023 года. В прошлом сезоне он записал в свой актив 50 матчей во всех турнирах, пропустил 65 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Главный тренер Рубен Аморим хочет усилить позицию вратаря, разочаровавшись в игре Андре Онана в прошлом сезоне. Клуб рассматривает на его место Джона Виктора из Ботафого.

В то же время Манчестер Юнайтед еще не нашел желающих приобрести самого Онана. Камерунец не исключает ухода из клуба, однако из-за высоких зарплатных требований и желания "красных дьяволов" вернуть часть потраченных средств, найти покупателя будет непросто.

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