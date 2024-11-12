"Если он забил три гола в свои ворота, то это не значит, что он не прогрессирует. В таком возрасте (19 лет) играть в основном составе Динамо – это очень большой прогресс.

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Я знаю этого парня, он будет прогрессировать. Мы со стороны сборной Украины следим за Михавком, и это кандидат в национальную команду", – сказал наставник "сине-желтых" в эфире YouTube-канала ПРЯМАЯ ЧЕРВОНА.

Напомним, что Тарас Михавко трижды забивал в собственные ворота в УПЛ (с Оболонью, Кривбассом и Ингульцом). В общем защитник киевлян сыграл в 20 матчах во всех турнирах.

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