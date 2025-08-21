Барселона почти достигла соглашения о расторжении контракта с Ромеу, информирует Marca. Для завершения сделки осталось лишь уладить несколько мелких деталей.

Рашфорд получил странное прозвище в Барселоне – известна реакция форварда

Расторжение контракта состоится в ближайшее время. Скорее всего, это произойдет в четверг. Доказательством в пользу этого является тот факт, что Ромеу не тренировался в среду с другими партнерами по команде.

Соглашение с "блаугранас" позволит 33-летнему полузащитнику, у которого оставался один сезон по контракту, стать свободным агентом. Каталонский клуб получит возможность для регистрации Жерара Мартина, чтобы он мог быть доступен на субботний матч с Леванте.

Большую часть своей карьеры в Барселоне Ромеу считался неудачником. Он так и не смог закрепиться в основном составе команды.

Барселона стартовала со скандальной победы над Мальоркой – балеарцы остались вдевятером до перерыва, дебют Рашфорда