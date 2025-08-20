Нападающий Челси Кристофер Нкунку оказался на выходе со Стэмфорд Бридж. Как сообщает The Athletic, в услугах 27-летнего француза наибольшую активность проявляет его бывший клуб – РБ Лейпциг.

Нкунку, который так и не смог закрепиться в составе лондонцев из-за травм и отсутствия доверия тренерского штаба, сам заинтересован в возвращении в Бундеслигу. Челси также стремится окончательно распрощаться с игроком и готов продать его за 50 миллионов евро.

На форварда претендует и Бавария, а также клубы из Италии и Англии. В то же время Лейпциг имеет определенное преимущество благодаря тому, что уже ведет переговоры с Челси по хавбеку ПСЖ Хави Симонсу, который стремится переехать именно в Лондон.

Источник отмечает, что соглашение по Нкунку еще далека от завершения, но желание всех сторон разорвать неудачное сотрудничество с английским клубом подталкивает процесс вперед.

В составе Челси Нкунку провел 62 матча, в которых отметился 18 голами и 5 ассистами. Контракт игрока с Челси действует до 2029 года.

