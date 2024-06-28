Рух проведет предсезонные сборы в Словении, сообщает официальный сайт "желто-черных". Это будет вторая часть подготовки к сезону 2024/25. А перед этим команда будет готовиться на клубной учебно-тренировочной базе.

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Львовяне отправятся в Словению 30 июня и будут проживать на спортивной базе "Рогла", что в 40 километрах от Марибора. Уже 3 июля подопечные Виталия Пономарева сыграют там первый спарринг против венгерского Кечкемета.

Сейчас у Руха запланировано 8 спаррингов в период с 3 по 20 июля (среди соперников вчерашний участник АПЛ Лутон и чемпион австрийской Бундеслиги Штурм). К слову, 29 июня команда во Львове проведет товарищескую игру с ровенским Вересом.

Расписание контрольных матчей Руха в Словении:

3 июля – Рух – Кечкемет (Венгрия)

6 июля – Рух – Штурм (Австрия)

9 июля – Рух – Хайдук (Хорватия)

13 июля – Рух – Осиек (Хорватия)

13 июля – Рух – Домжале (Словения)

16 июля – Рух – Лутон (Англия)

17 июля – Рух – Сабах (Азербайджан)

20 июля – Рух – Хартберг (Австрия)

Напомним, прошлый сезон Рух завершил на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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