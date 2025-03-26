Манчестер Сити и Тоттенхэм поспорят за юного таланта чемпионата Англии.

Тайлер Диблинг блестяще проявил себя в составе Саутгемптона, который переживает непростой период. Вингер в 30 матчах забил четыре гола и отдал два ассиста.

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Как информирует telegraph, Манчестер Сити и Тоттенхэм заинтересованы в трансфере 19-летнего англичанина. Несмотря на юный возраст, Саутгемптон не собирается уступать и навесил на Диблинга огромный ценник. Своего вингера клуб оценил в более чем 100 млн евро.

Тоттенхэм уже выражал свою заинтересованность. Зимой "шпоры" делали запрос по трансферу Тайлера, но согласовать переход не удалось.

Напомним, Саутгемптон худшая команда АПЛ. В 29 тура "святые" набрали лишь девять баллов.

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