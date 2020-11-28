Ювентус усилиями Мораты вышел вперед, но не удержал преимущество. За несколько секунд до перерыва Летиция идеально поймал мяч в воздухе, испортив настроение туринцам.

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Голов во второй половине не было, хотя Мората умудрился отличиться еще раз. Уже после завершения свистка испанец что-то сказал арбитру и увидел перед собой прямую красную карточку. 1:1 – Ювентус потерял очки против новичка за несколько дней до матча с Динамо в Лиге чемпионов.