Неудача туринцев перед Динамо в видеообзоре матча Беневенто – Ювентус – 1:1
23:45 - Читати українською
Ювентус не смог победить Беневенто в матче 9 тура Серии А. Смотрите видеообзор поединка.
Альваро Мората 21’
21’ Альваро Мората
Ювентус усилиями Мораты вышел вперед, но не удержал преимущество. За несколько секунд до перерыва Летиция идеально поймал мяч в воздухе, испортив настроение туринцам.
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Голов во второй половине не было, хотя Мората умудрился отличиться еще раз. Уже после завершения свистка испанец что-то сказал арбитру и увидел перед собой прямую красную карточку. 1:1 – Ювентус потерял очки против новичка за несколько дней до матча с Динамо в Лиге чемпионов.
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