Врачи диагностировали у Педру Нету травму коленной чашечки, нападающего ожидает операция, сообщает официальный сайт Вулверхэмптона.

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Педру получил повреждение в поединке 31-го тура АПЛ против Фулхэма (0:1) и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме. Форвард сборной Португалии не сможет помочь своей национальной команде на Евро-2020.

В нынешнем сезоне АПЛ Нету провел 31 матч, в которых отметился 5-ю голами и 6-ю ассистами.

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