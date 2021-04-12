Нету пропустит Евро-2020 – звезда Вулверхэмптона нуждается в операции на колене
21:48 - Читати українською
Форвард Вулверхэмптона Педру Нету вылетел до конца сезона.
Врачи диагностировали у Педру Нету травму коленной чашечки, нападающего ожидает операция, сообщает официальный сайт Вулверхэмптона.
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Педру получил повреждение в поединке 31-го тура АПЛ против Фулхэма (0:1) и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме. Форвард сборной Португалии не сможет помочь своей национальной команде на Евро-2020.
В нынешнем сезоне АПЛ Нету провел 31 матч, в которых отметился 5-ю голами и 6-ю ассистами.
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