Нето вылетел на 6-8 недель

Поступили плохие новости из лазарета каталонского гранда.

Вратарь Барселоны Норберто Нето пропустит старт сезона 2019/20. Бразилец будет восстанавливаться от травмы 6-8 недель, сообщает официальный сайт Барсы.

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Нето травмировался на тренировке во время предсезонного тура команды в США. Врачи диагностировали у Норберто перелом ладьевидной кости запястья. Ранее в лазарете Барсы пророчили 30-летнему вратарю 5 недель на реабилитацию.

Напомним, Нето перешел в лагерь действующего чемпиона Испании из Валенсии во время текущего трансферного окна.

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