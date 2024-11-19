В 2025 году на стриминговом сервисе Netflix выйдет документальный фильм о вингере Реала и сборной Бразилии Винисиусе Жуниоре.

Во вторник, 19 ноября, Netflix анонсировал выход документального фильма о жизни и карьере Винисиуса Жуниора. В своей заметке стриминговый сервис называет бразильца "футбольным кумиром".

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Напомним, что Винисиус считался главным фаворитом на получение "Золотого мяча", но в конце концов стал вторым в голосовании, уступив награду полузащитнику Манчестер Сити Родри. После того, как об этом стало известно, Винисиус отказался ехать в Париж на церемонию вручения "Золотого мяча". Считается, что он не получил эту награду из-за своего характера и поведения на поле. Вингер Реала часто провоцирует соперников, а затем обвиняет их в расизме.

В этом сезоне на счету Жуниора 12 голов и 5 голевых передач в 17 матчах за Реал во всех турнирах.