Компания Netflix назвала дату выхода на своем стриминговом сервисе документального фильма о форварде Реала и сборной Бразилии Винисиусе Жуниоре. Как информирует официальный Твиттер компании, премьера состоится 15 мая.

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Документальный фильм выйдет под названием "Танцуй, Вини". "Вы получите возможность увидеть изнутри триумфы и вызовы одного из лучших бразильских футболистов в новейшей истории", – говорится в пресс-релизе.