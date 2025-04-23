Netflix объявил дату выхода документального фильма о Винисиусе
06:00 - Читати українською
Форвард Реала Винисиус Жуниор станет главным героем документального фильма Netflix.
Компания Netflix назвала дату выхода на своем стриминговом сервисе документального фильма о форварде Реала и сборной Бразилии Винисиусе Жуниоре. Как информирует официальный Твиттер компании, премьера состоится 15 мая.
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Документальный фильм выйдет под названием "Танцуй, Вини". "Вы получите возможность увидеть изнутри триумфы и вызовы одного из лучших бразильских футболистов в новейшей истории", – говорится в пресс-релизе.
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