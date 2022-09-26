"Нет таких, кого нельзя продать": Мальдини не исключает продажи главной звезды Милана
Технический директор Милана Паоло Мальдини прокомментировал возможную продажу вингера "россонери" Рафаэля Леау.
"У Леау другая ситуация, отличающаяся от его перехода из Лилля. Рафа понимает, что его путь в следующие несколько лет должен быть в Милане. Он понимает и говорит об этом. Будут переговоры и мы знаем, что сильным игрокам нужно платить за их ценность.
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Если команда будет дальше развиваться, у него будет все, чтобы сделать еще больше. Конечно, нет таких, кого нельзя продать, ни в одной команде мира», – цитирует Мальдини Football Italia.
Отметим, что Леау в этом сезоне отличился 3 голами и 6 ассистами в 8 поединках за Милан. Португальца уже сватают в Манчестер Сити.
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