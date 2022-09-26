"У Леау другая ситуация, отличающаяся от его перехода из Лилля. Рафа понимает, что его путь в следующие несколько лет должен быть в Милане. Он понимает и говорит об этом. Будут переговоры и мы знаем, что сильным игрокам нужно платить за их ценность.

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Если команда будет дальше развиваться, у него будет все, чтобы сделать еще больше. Конечно, нет таких, кого нельзя продать, ни в одной команде мира», – цитирует Мальдини Football Italia.

Отметим, что Леау в этом сезоне отличился 3 голами и 6 ассистами в 8 поединках за Милан. Португальца уже сватают в Манчестер Сити.

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