Журналист Игорь Цыганык уверен, что состав киевской команды пока не отвечает ее амбициям.

"У Динамо очень слабый состав? Он усиливается. В этом году купили и Рамиреса, и Витиньо, которым, по словам Луческу, еще нужна адаптация. Хотя я считаю, что футболист должен либо играть, либо не играть.

Цыганык скептически высказался по поводу потенциального трансфера Супряги в Дженоа

Все истории по усилению, появляющиеся в Динамо, появляются, прежде всего, от главного тренера. Хотел он нападающего – купили Кулача и Рамиреса. Еще хотел Довбика, но с СК Днепр-1 договориться не удалось.

Усиление состава Динамо будет постоянно. Будут покупать. В том числе и зимой. Луческу считает, что сейчас нет смысла массово привозить новых футболистов. У него есть определенный костяк команды, который на сегодняшний момент полностью отвечает тому, что он хочет видеть", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ Динамо на НСК Олимпийский потерпело первое поражение в текущем сезоне чемпионата Украины от Ворсклы (1:2) и пропустило Шахтер на первую строчку турнирной таблицы.

Динамо – Ворскла: Максимов наказывает и пишет историю, Луческу не контролирует процесс, новичок топ, а судьи – крайние