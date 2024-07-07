"Это больно. Мы приложили столько усилий и создали много моментов. Скучаю по ребятам и по нации. Англия имела немного шансов, тогда как мы создали немало. Мы не заслуживаем возвращения домой, но можем гордиться собой.

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Нам больше не нужно прятаться. Мы выбыли, потому что в этот раз этого было недостаточно. Серия пенальти – это дело удачи, и нам ее не хватило. Мы нанесли большим командам много проблем, поэтому выходим с высоко поднятыми головами.

Нет слов утешения. Я поблагодарил Аканджи за его выступление и лидерство. Есть глубокая печаль, которую мы все должны пережить, но также есть много гордости. В общем, это была очень успешная кампания", – цитирует Якина УЕФА.

Напомним, Швейцария уступила Англии в серии послематчевых пенальти и вылетела с Евро-2024.

Англия вышла в полуфинал Евро-2024, по пенальти выбив Швейцарию – Сака спас классным голом, звезда Ман Сити подвел