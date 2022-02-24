"Нет слов. Происходящее очень грустно. Сегодня утром у меня болит сердце за прекрасную страну и людей. У моей семьи много замечательных воспоминаний. Молимся за безопасность всей Украины", – написала Кристен Пазик.

Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)

Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины и попытки прорвать государственную границу. Фактически Россия при поддержке Беларуси начала открытую войну без объявления. ВСУ были готовы к бою с оккупантами.

"Росія несе розруху і пітьму": кіпер, який допомагає армії, зневажає "годувальників" і дивує історіями про нижчі ліги