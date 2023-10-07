"Я разговариваю с ним каждый день и вижу игрока, который, очевидно, недоволен тем, что не играет, но при этом он сохраняет высокую мотивацию и энтузиазм, чтобы сделать что-то для команды.

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То, что он делает в раздевалке, никто не может сделать. Я прекрасно понимаю, что когда он не играет, это влияет на него. Впрочем, болельщики, товарищи по команде, тренер - мы все его любим.

Нет шансов, что он покинет команду в зимнее трансферное окно. Он не хочет уходить из клуба. Лука считает себя важным игроком – и мы думаем так же", – цитирует Анчелотти. Marca.

Недавно испанская пресса писала, что Лука Модрич недоволен тем игровым временем и размышляет над тем, чтобы покинуть команду. В текущем сезоне полузащитник сыграл лишь 206 минут.

Напомним, что у хорвата есть предложение от Интер Майами, за который выступает Лионель Месси.

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