Лучший бомбардир и победитель чемпионата мира-1978 Марио Кемпес убежден, что уход Лионеля Месси будет иметь фатальные последствия для чемпионата Испании.

"Там давно нет Роналду, второго Месси также не будет. Может прийти Мбаппе или кого они еще хотят приглашать. Впрочем, ни один игрок не повторит этих двух монстров, которые показывали уровень в течение 10-20 лет.

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Что бы ни делал Мбаппе, но у него никогда не будет той силы притяжения, которой обладали эти двое. Месси и был нынешним испанским футболом. Теперь это конец", – цитирует Кемпеса Mundo Deportivo.

К слову, Месси всю профессиональную карьеру проводил в столице Каталонии. Лео дебютировал за первую команду Барселоны в октябре 2004-го. С тех пор форвард вместе с "сине-гранатовыми" выиграл 35 трофеев, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов.

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