"Пропущенный октябрьский сбор? Так сложились обстоятельства. Главное, что ребята проявили себя хорошо. У нас сплоченный коллектив, где все друг за друга. Следуем дальше и стремимся выполнить задачу, которую поставил нам тренер.

Польша – Украина: команды определились с формой на товарищеский матч

Усталость есть, но это часть футбола. Я всегда говорю, что лучше играть на третий-четвертый день, ведь ты в тонусе, втягиваешься в такой ритм. Главное, чтобы никто не болел, а темп, думаю, все выдержат. Конечно, когда было два матча, то между ними был длительный период для подготовки. А сейчас один-два дня – и уже следующий. Но ничего, справляемся.

Сборная Польши? У них есть лидер – хороший форвард, много забивает, один из лучших сейчас. Однако нельзя забывать, что это ровная команда. Впереди товарищеская встреча. У них свои задачи, у нас – свои. Тренер укажет, как действовать, кто будет играть, а мы должны получать максимальный результат.

Все три матча – важные, проходных нет. Шевченко сказал, что посмотрит, подумает, кто будет играть. И пожелал успеха. Хотелось бы одержать три победы", – резюмировал Пятов в комментарии Shakhtar News.

Уже сегодня, 11 ноября, Украина сыграет в спарринге с Польшей. Начало в 21:45.

Польша – Украина: анонс товарищеского матча