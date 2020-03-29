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"Нет проблем, если Ливерпуль признают чемпионом": игрок Манчестер Сити отдал должное команде Клоппа

20:45 53 Читати українською
"Нет проблем, если Ливерпуль признают чемпионом": игрок Манчестер Сити отдал должное команде Клоппа
Илкай Гюндоган и Юрген Клопп / Manchester Evening News

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган считает, что подопечные Юргена Клоппа заслуживают чемпионского титула по итогам сезона 2019/20.

Напомним, на момент остановки Премьер-лиги Ливерпуль опережал "горожан" на 25 очков. Правда, команда Гвардиолы имеет игру в запасе. В настоящее время чемпионат Англии приостановлен до 30 апреля, но не исключен и вариант досрочного завершения сезона. В таком случае чемпионом могут признать Ливерпуль, или же результаты сезона будут аннулированы.

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"Для меня нет никаких проблем в том, чтобы признать Ливерпуль чемпионом, если АПЛ так и не возобновится. Они заслуживают этого. Что касается срока возвращения к игре, то сейчас мне сложно об этом говорить", –цитирует Гюндогана ZDF.

Заметим, в свое время 29-летний игрок сборной Германии выступал под руководством Клоппа в Боруссии Д и выходил с немецкой командой в финал Лиги чемпионов 2012/13.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган Ливерпуль Ливерпуль
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