"Теперь мы гораздо больше путешествуем, и это больше утомляет. У нас больше нет сборов в одном месте, мы всегда находимся в движении. Когда мы играем в Польше, у нас нет ощущения, что мы дома. Мы благодарны болельщикам за то, что они пришли, но было бы лучше и приятнее играть в Киеве.

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С психологической точки зрения сложно переживать разлуку с близкими. Наших семей здесь нет. Мы очень мало времени проводим вместе. Война оказывает большое давление на футболистов и семьи. Конечно, нам очень тяжело", – поделился Кабаев в комментарии изданию Ziare.

Отметим, что Динамо проводит свои домашние поединки в еврокубках в Польше, а некоторые матчи УПЛ проводят не в родном Киеве.

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