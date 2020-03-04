"Нет ничего страшного": Сабо оценил звездных соперников сборной Украины в Лиге наций 2020/21

Бывший тренер сборной Украины и Динамо Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций 2020/21.

"Группа очень приличная. Будет на что посмотреть. Очень интересно, как мы сыграем с Испанией и Германией. Здесь уже мы будем видеть уровень нашей сборной – соперники выпали сильнее, чем были до сих пор.

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Конечно, после чемпионата Европы о шансах можно будет говорить конкретнее. Если смотреть сейчас, то фавориты – немцы и испанцы, но нет ничего страшного. Посмотрим, какова наша сборная в действительности", – заявил Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, в предыдущем розыгрыше Лиги наций Украина выступала в дивизионе В. Команда Шевченко заняла первое место группы, опередив Чехию и Словакию.

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