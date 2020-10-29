"В Динамо получилось два разных тайма. Наверное, не хватило какой-то солидности, класса, чтобы выигрывая по ходу матча 2:0, в результате упустить победу на последних минутах и ​​недосчитаться трех очков. Ведь фактически победа была уже у динамовцев в кармане.

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Первый гол Ференцвароша очень помог команде Сергея Реброва. Сразу после этого венгры почувствовали, что могут спасти матч и добавили в движении. Отреагировать как надо динамовцы не смогли. Плюс получили удаление в конце матча. Ференцварош был на подъеме и в итоге дожал Динамо. Главная проблема для гостей оказалась в том, что команда провела два разных тайма.

Скажу, что для меня было немного странно, что динамовцы довольно легко в первом тайме повели в счете с разницей в два мяча. Все-таки Ференцварош хорошо играет дома, а в этом матче в первом тайме слабо сыграл в отборе и поплатился. Второй тайм был уже другим, венгры побежали исправляться, а динамовцы, получается, сами виноваты, упустив победу, которая уже была фактически у них в руках.

Лишила ли ничья в Будапеште шансов Динамо побороться за выход из группы? Думаю, нет, ведь сыграно всего два тура, хотя в соперниках такие гранды, как Ювентус и Барселона. Все зависит от того, как команда будет готова к конкретному матчу. Пример Шахтера, обыгравшего Реал в Мадриде говорит о том, что нет ничего невозможного. Конечно, будет трудно в матчах с Барселоной и Ювентусом, но шансы есть.

Если говорить о борьбе за третье место, то, похоже, что Ференцварош главный конкурент Динамо. Наверное, в этом контексте домашний матч с венграми будет определяющим. Хотя, повторюсь, за очки надо бороться в каждом матче и тогда все возможно", – сказал Цихмейструк в комментарии изданию Zbirna.com.

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