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"Нет мячей, которые не берутся": Шовковский рассказал о своем отношении к пропущенным голам

12:32 31 Читати українською
"Нет мячей, которые не берутся": Шовковский рассказал о своем отношении к пропущенным голам
Александр Шовковский / Фото из открытых источников

Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский поделился мыслями относительно нюансов вратарского дела.

"Пропускал ли я голы, которые мне понравились? Нет, таких не было. У меня всегда было такое отношение к ситуации – нет мячей, которые не берутся.

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Я анализировал каждый свой пропущенный гол на ошибки. Я думал, что надо было сделать, чтобы отразить этот выстрел. Было немного по-другому. Думал: "Вот дрянь такая, забил", – сказал Шовковский в эфире Instagram УАФ.

Напомним, экс-голкипер Динамо завершил профессиональную карьеру в 2016 году, а сейчас работает помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

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